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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Kayu Manis Campur Daun Salam, Pasangan Pasti Suka

Rabu, 15 Juli 2026 – 08:49 WIB
4 Khasiat Kayu Manis Campur Daun Salam, Pasangan Pasti Suka - JPNN.COM
Kayu Manis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sebab, daun salam mengandung Vitamin A; Vitamin C; Flavonoid atau rutin (senyawa turunan flavonoid); Serat; Asam Laurat; Salisilat; Asam Caffeic; Asam Folat.

Selain itu, daun salam juga mengandung berbagai jenis mineral seperti kalium,; tembaga; kalsium; zat besi; dan magnesium.

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Apabila daun salam dicampur dengan kayu manis, maka makin lengkap saja khasiatnya.

Kayu manis kaya akan vitamin A, C, dan vitamin B-kompleks, yang juga mengandung niasin, riboflavin, piridoksin, asam pantotenat, dan asam folat.

Selain itu, kayu manis merupakan sumber mineral, yakni kalsium; kalium; mangan; magnesium; tembaga; besi; selenium; dan seng.

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Untuk membuat secangkir teh kayu manis campur daun salam sangatlah mudah.

Siapkan 7 lembar daun salam, 3 batang kayu manis, dan madu.

Ada beberapa manfaat kayu manis yang dicampur daun salam untuk kesehatan dan salah satunya ialah menangkal rasikal bebas.

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TAGS   daun salam  kayu manis  metabolisme tubuh  antiradang 
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