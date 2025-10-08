Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Kunyit Campur Susu, Wanita Pasti Suka

Rabu, 08 Oktober 2025 – 08:57 WIB
4 Khasiat Kunyit Campur Susu, Wanita Pasti Suka
Kunyit. Foto: Ricardo/jpnncom

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Sudah pernahkah mencoba segelas susu hangat dicampur kunyit dan madu?

Susu kunyit dikenal juga dengan nama golden milk, turmeric latte, atau haldi doodh.

Minuman ini dibuat dari susu sapi yang dicampur kunyit dan rempah berkhasiat lainnya.

Caranya, campurkan segelas susu panas dengan setengah sendok teh bubuk kunyit atau 3 cm kunyit.

Biarkan selama 10-15 menit, dan sajikan. Ramuan alami dari susu dan pasta kunyit ini akan memberikan banyak manfaat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menambah imunitas tubuh

Kunyit memiliki sifat antiinflamasi. Sangat paten untuk menambah imunitas tubuh.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi susu yang dicampur kunyit untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah sebagai antipenuaan.

