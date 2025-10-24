Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Lada Hitam untuk Menurunkan Berat Badan

Jumat, 16 Januari 2026 – 03:35 WIB
4 Khasiat Lada Hitam untuk Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Lada hitam. Foto: Naturset

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang berusaha untuk menurunkan berat badan mereka karena berbagai alasan.

Untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengombinasikan makanan bergizi dengan olahraga yang tepat.

Meskipun Anda mungkin sudah mengatur pola makan, tahukah kamu bahwa menambahkan berbagai rempah ke dalam makanan Anda sebenarnya bisa membantu mempercepat penurunan berat badan?

Baca Juga:

Lada hitam, yang biasa disebut kali mirch, bisa membantu Anda menurunkan berat badan.

Rempah sederhana ini, dengan aromanya yang kuat dan rasa yang khas, mengandung komponen ampuh yang dikenal sebagai piperin, yang bisa membantu Anda menurunkan berat badan secara efektif.

Jadi, meskipun sedikit lada hitam mungkin tidak langsung menghilangkan berat badan, bahan bioaktifnya memberikan kemungkinan untuk membantu tujuan penurunan berat badan.

Baca Juga:

Lada hitam (Piper nigrum) adalah rempah populer yang berasal dari buah beri kering dan mentah dari tanaman lada.

Lada hitam dikenal sebagai 'raja rempah' karena kegunaannya yang luas dalam kuliner dan pengobatan.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi lada hitam untuk menurunkan berat badan tanpa efek samping dan salah satunya mengatur kadar gula darah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   lada hitam  Berat Badan  nafsu makan  gula darah 
BERITA LADA HITAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp