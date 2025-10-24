4 Khasiat Lada Hitam untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang berusaha untuk menurunkan berat badan mereka karena berbagai alasan.

Untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengombinasikan makanan bergizi dengan olahraga yang tepat.

Meskipun Anda mungkin sudah mengatur pola makan, tahukah kamu bahwa menambahkan berbagai rempah ke dalam makanan Anda sebenarnya bisa membantu mempercepat penurunan berat badan?

Lada hitam, yang biasa disebut kali mirch, bisa membantu Anda menurunkan berat badan.

Rempah sederhana ini, dengan aromanya yang kuat dan rasa yang khas, mengandung komponen ampuh yang dikenal sebagai piperin, yang bisa membantu Anda menurunkan berat badan secara efektif.

Jadi, meskipun sedikit lada hitam mungkin tidak langsung menghilangkan berat badan, bahan bioaktifnya memberikan kemungkinan untuk membantu tujuan penurunan berat badan.

Lada hitam (Piper nigrum) adalah rempah populer yang berasal dari buah beri kering dan mentah dari tanaman lada.

Lada hitam dikenal sebagai 'raja rempah' karena kegunaannya yang luas dalam kuliner dan pengobatan.