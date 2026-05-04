4 Khasiat Luar Biasa Kacang Tanah untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - KACANG merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Salah satu khasiat tersembunyi kacang tanah ialah bisa membantu menurunkan berat badan.

Dalam hal penurunan berat badan, orang sering berkeringat deras di pusat kebugaran, tetapi kurang memperhatikan apa yang mereka makan.

Menurut para ahli, kunci penurunan berat badan adalah pola makan seimbang yang dipadukan dengan aktivitas fisik.

Jika Anda ingin menurunkan berat badan, ingatlah untuk mengemil secukupnya.

Kacang tanah, yang merangsang penurunan berat badan, tidak diragukan lagi bisa membantu Anda menurunkan berat badan ekstra jika Anda suka mengonsumsinya.

Berbeda dengan kepercayaan umum bahwa kacang tanah membuat Anda bertambah berat badan, kacang tanah sebenarnya bisa membuat Anda menurunkan beberapa kilogram.

Kacang tanah kaya akan nutrisi dan lemak sehat, jadi penting untuk memahami bagaimana kacang tanah cocok dengan diet penurunan berat badan.