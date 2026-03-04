4 Khasiat Makan Kurma Saat Buka Puasa

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu menu andalan umat muslim saat buka puasa.

Buah kurma memang memiliki manfata besar terhadap kesehatan jika dimakan dalam keadaan perut kosong.

Ini manfaat yang didapat jika makan kurma tepat saat buka puasa.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memuaskan perut yang lapar

Kurma adalah pilihan tepat jika ingin mengganjal perut yang sangat lapar agar menjaganya tidak tergoda ngemil atau makan berlebihan saat buka puasa.

Kurma berperan sebagai starter dan akan menahan orang untuk makan terlalu banyak dan tak terkendali.

2. Memberi asupan gula

Tubuh pasti membutuhkan gula pada saat lapar karena gula adalah sumber energi utama dan paling mudah untuk diubah menjadi energi.

Manisnya kuma mampu memberi asupan gula pertama untuk tubuh.