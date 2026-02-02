Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Mandi dengan Air Daun Salam, Bikin Kulit Makin Lembap

Senin, 02 Februari 2026 – 04:46 WIB
4 Khasiat Mandi dengan Air Daun Salam, Bikin Kulit Makin Lembap - JPNN.COM
Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu jenis tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat.

Kemampuan daun salam dalam menyehatkan tubuh dipercaya masyarakat sebagai daun ajaib yang luar biasa.

Daun salam bisa diolah dengan di minum atau juga bisa dijadikan rebusan untuk berendam.

Baca Juga:

Daun salam mengandung senyawa alami seperti eugenol dan myrcene yang terbukti secara efektif bisa mengurangi rasa sakit.

Minyak atsiri yang terkandung di daun salam bisa mengobati ketegangan urat syaraf dan mengembalikan tubuh menjadi bugar.

Di dalam kandungan senyawa parthenolides, daun salam juga efektif meredakan sakit dan nyeri.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan stres

Manfaat air daun salam yang pertama ialah ampuh meredakan stres.

Ada beberapa manfaat mandi dengan air daun salam untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja meredakan stres.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daun salam  air daun salam  Stres  kulit lebih lembap 
BERITA DAUN SALAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp