Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Mengonsumsi Buah Persik untuk Menurunkan Berat Badan

Sabtu, 27 Desember 2025 – 03:41 WIB
4 Khasiat Mengonsumsi Buah Persik untuk Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Ilustrasi Buah Persik atau Peach. Foto: Laman MSN

jpnn.com, JAKARTA - PERSIK merupakan salah satu buah yang jarang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Memiliki tekstur lembut dan halus dengan rasa manis dan asam yang khas, buah persik merupakan salah satu buah istimewa yang dikagumi banyak orang.

Berasal dari Asia Tenggara, buah persik merupakan buah yang mengandung banyak antioksidan, mineral, dan vitamin yang menyehatkan dan menyembuhkan.

Baca Juga:

Buah persik mengandung banyak beta-karoten, likopen, dan lutein, yang dikenal memiliki efek perlindungan bagi mata dan jantung.

Buah persik juga kaya akan vitamin C, yang dikenal bisa meningkatkan kesehatan kulit dengan meningkatkan produksi kolagen.

Kandungan lutein, antioksidan yang membantu melawan kerusakan akibat radikal bebas, membantu menjaga kesehatan dan keremajaan kulit. Buah persik juga dikenal karena sifat diuretiknya yang kaya.

Baca Juga:

Karena buah persik mengandung banyak kalium, buah ini meniadakan efek buruk natrium dan membantu menjaga keseimbangan air yang baik dalam tubuh.

Kandungan kalium, magnesium, dan fosfor yang tinggi juga menjadikan buah persik pilihan yang baik bagi penderita tekanan darah tinggi.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi buah persik yang ternyata baik untuk menurunkan berat badan dan salah satunya adalah rendah kalori.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   buah persik  Berat Badan  serat  metabolisme 
BERITA BUAH PERSIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp