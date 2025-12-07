Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Minum Air Kelapa, Deretan Penyakit Ini Bakalan Tidak Berkutik

Minggu, 07 Desember 2025 – 08:22 WIB
Air kelapa. Foto Here-Asia/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa tidak diragukan lagi merupakan salah satu minuman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Rutin minum air kelapa diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Salah satunya efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi atu hipertensi.

Selain itu, khasiat kesegaran air kelapa untuk membantu menyembuhkan beberapa penyakit kronis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Turunkan Tingkat Gula Darah

Penelitian telah menemukan bahwa air kelapa bisa membantu mengurangi kadar gula darah dan juga mengurangi stres.

Selain itu, air kelapa juga kaya akan magnesium, sehinggabisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin.

Sekaligus mengurangi kadar gula darah, pada mereka yang menderita penyakit diabetes tipe-2.

Ada beberapa khasiat rutin minum air kelapa yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengurangi kembung.

