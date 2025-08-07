Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Minum Air Lemon, Ampuh Redakan Stres

Kamis, 07 Agustus 2025 – 13:57 WIB
4 Khasiat Minum Air Lemon, Ampuh Redakan Stres - JPNN.COM
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Untuk mendapatkan manfaatnya yang baik untuk tubuh, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk air lemon.

Cara membuatnya pun sangat mudah, cukup mencampurkan air mineral dengan potongan buah lemon.

Baca Juga:

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, Anda harus meminumnya secara rutin setiap hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menambah energi

Minum air lemon setiap pagi bisa membantu mengembalikan energi di siang hari atau pun waktu lainnya.

Baca Juga:

Dengan demikian, kamu akan bersemangat untuk menjalani aktivitas dari pagi hingga malam hari.

2. Imun tubuh meningkat

Air lemon mengandung antioksidan yang bisa meningkatkan sistem imun di dalam tubuh.

Ada beberapa khasiat rutin minum air lemon yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja meredakan stres.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   minum air lemon  air lemon  energi  Imun tubuh 
BERITA MINUM AIR LEMON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp