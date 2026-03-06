Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Rutin Mengonsumsi Semangka untuk Ibu Hamil

Jumat, 06 Maret 2026 – 06:18 WIB
4 Khasiat Rutin Mengonsumsi Semangka untuk Ibu Hamil - JPNN.COM
Semangka. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa buah yang wajib dikonsumsi ibu hamil, salah satunya semangka.

Memperhatikan nutrisi dan pola makan Anda sangat penting selama kehamilan.

Untungnya, memasukkan buah dan sayuran ke dalam rutinitas harian Anda adalah cara yang sangat baik untuk mencapainya.

Dengan mengonsumsi makanan padat nutrisi ini, Anda bisa mendukung perjalanan kehamilan Anda dan memberi bayi kamu mineral penting yang mereka butuhkan untuk tumbuh kembangnya.

Semangka adalah pilihan yang sangat baik di antara banyak buah yang bisa Anda pilih.

Jika Anda mencari cara yang lezat untuk menyehatkan tubuh dan bayi kamu yang sedang tumbuh selama kehamilan, tidak perlu mencari yang lain selain semangka.

Penuh dengan karbohidrat esensial, vitamin, mineral, dan senyawa tanaman yang kuat, buah yang menyegarkan ini wajib ada dalam pola makan Anda.

Ditambah lagi, dengan kandungan air sebesar 91 persen, buah ini adalah cara yang sangat baik untuk tetap terhidrasi dan menangkal mual di pagi hari dan gejala tidak menyenangkan lainnya.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi buah semangka untuk ibu hamil dan salah satunya adalah meredakan nyeri ulu hati dan asam lambung.

