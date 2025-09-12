Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Rutin Minum Air Putih Setiap Pagi, Bikin Jantung Bahagia

Jumat, 12 September 2025 – 09:45 WIB
Ilustrasi minum air putih. Foto: (ANTARA/HO - Joko Purnomo)

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang yang masih kesulitan minum air putih setelah bangun tidur di pagi hari.

Bagi Anda yang suka minum air putih setiap pagi, hal ini bisa memberi manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh.

Khasiat minum air putih hangat juga telah banyak dirasakan oleh wanita jepang.

Baca Juga:

Mereka terbiasa minum air putih hangat sebelum mengisi perutnya dengan makanan apa pun.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu Melancarkan Pencernaan

Radang tenggorokan dan amandel sering sekali mengganggu pencernaan.

Baca Juga:

Nah, cobalah minum air putih hangat setiap pagi 2 gelas dan rasakanlah manfaatnya.

Otot-otot pada saluran pencernaan akan kendur dan melegakan saluran pencernaan kamu.

Ada beberapa manfaat minum air putih setiap pagi yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja melancarkan pencernaan.

TAGS   air putih  minum air putih  pencernaan  Penuaan Dini 
