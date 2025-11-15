Close Banner Apps JPNN.com
4 Khasiat Susu Campur Kurma, Baik untuk Kesehatan Kulit

Sabtu, 15 November 2025 – 07:41 WIB
Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah yang tinggi kandungan gula, tetapi baik untuk kesehatan tubuh.

Sedangkan susu merupakan salah satu makanan padat nutrisi yang wajib kita konsumsi.

Kandungan nutrisi buah kurma mengandung karbohidrat, protein, vitamin B, zat besi, dan kalium.

Sementara itu, susu kaya akan lemak, protein, dan segudang vitamin lainnya, seperti vitamin A, B6, dan D.

Dengan campuran nutrisi dan vitamin yang ada pada keduanya, ini khasiat yang ditawarkan oleh susu kurma.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan jantung

Salah satu manfaat yang ditawarkan oleh susu kurma adalah baik untuk kesehatan jantung.

Kandungan nutrisi yang ada di dalamnya ternyata dapat menurunkan pemicu penyakit jantung.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi susu campur buah kurma untuk kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan kulit.

