Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Susu Domba, Wanita Pasti Suka

Senin, 20 Juli 2026 – 07:06 WIB
4 Khasiat Susu Domba, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman padat nutrisi yang baik untuk tubuh.

Salah satu jenis susu yang bisa Anda konsumsi ialah susu domba.

Susu domba ini mengandung Alpha Hidroxy yang bisa mempercepat regenerasi kulit, dan mengangkat sel-sel kulit mati yang secara tidak langsung bisa mencerahkan kulit.

Baca Juga:

Dalam susu ini juga terdapat kandungan trigliserid yang berperan dalam menjaga kelembapan kulit, serta mengandung antiperadangan yang dapat membantu mengurangi kemerahan.

Selain itu, ada beberapa khasiat susu domba untuk kecantikan wajah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Bisa sebagai eksfoliasi

Ada kandungan Alpha-hydroxyl Acid (AHA) dalam susu domba.

Khasiatnya bisa membuat kulit jauh lebih cerah dan juga bisa menghilangkan noda pada wajah.

Ada beberapa manfaat susu domba yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menjaga kesehatan sel tubuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   susu domba  susu  kulit kering  Kulit Keriput 
BERITA SUSU DOMBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp