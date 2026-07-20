4 Khasiat Susu Domba, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman padat nutrisi yang baik untuk tubuh.

Salah satu jenis susu yang bisa Anda konsumsi ialah susu domba.

Susu domba ini mengandung Alpha Hidroxy yang bisa mempercepat regenerasi kulit, dan mengangkat sel-sel kulit mati yang secara tidak langsung bisa mencerahkan kulit.

Dalam susu ini juga terdapat kandungan trigliserid yang berperan dalam menjaga kelembapan kulit, serta mengandung antiperadangan yang dapat membantu mengurangi kemerahan.

Selain itu, ada beberapa khasiat susu domba untuk kecantikan wajah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bisa sebagai eksfoliasi

Ada kandungan Alpha-hydroxyl Acid (AHA) dalam susu domba.

Khasiatnya bisa membuat kulit jauh lebih cerah dan juga bisa menghilangkan noda pada wajah.