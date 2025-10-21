4 Khasiat Susu Kedelai Campur Madu, Baik untuk Pencernaan

Selasa, 21 Oktober 2025 – 07:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena baik untuk kesehatan tubuh.

Salah satu jenis susu yang cukup populer ialah susu kedelai.

Susu kedelai merupakan minuman super yang dikemas dengan berbagai nutrisi.

Kalsium dan vitamin yang ada dalam susu akan membantu menjaga tulang kita tetap sehat dan kuat.

Adapun madu memiliki kandungan antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi, yang membuatnya sempurna untuk melawan banyak infeksi besar dan kecil.

Kombinasi kedua bahan ampuh ini menghasilkan keajaiban di tubuh, jika dikonsumsi setiap hari.

Untuk mengetahui lebih jelas, berikut ini khasiat susu kedelai dicampur madu bagi kesehatan tubuh, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyehatkan pencernaan

Madu memiliki sifat prebiotik yang bisa merangsang pertumbuhan dan perkembangan bakteri baik.