JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Khasiat Teh Cengkeh, Bantu Obati Penyakit Sinus

Selasa, 13 Januari 2026 – 07:58 WIB
Cengkeh. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - CENGKEH merupakan salah satu rempah populer yang ada di dapur.

Selain digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan gurih, Anda juga bisa mengonsumsi cengkeh dalam bentuk teh.

Kandungan nutrisi teh cengkih sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh.

Satu sendok teh cengkeh (2 gram) mengandung energi sebesar 21 kalori, 1 gram karbohidrat, dan 1 gram serat.

Satu sendok teh cengkeh juga mampu memenuhi 30 persen kebutuhan mangan, 4 persen vitamin K, dan 3 persen vitamin C dari kebutuhan harian tubuh.

Cengkeh juga mengandung kalsium, magnesium, dan vitamin E, meski jumlahnya sedikit.

Cara membuat teh cengkeh cukup mudah. Ambil 9-10 biji cengkeh lalu rebus dengan 250 ml air sampai mendidih.

Setelah mendidih campur madu bila suka. Teh cengkeh siap dikonsumsi.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi teh cengkeh yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya membantu mengobati demam.

