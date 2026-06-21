4 Khasiat Teh Kembang Sepatu, Baik untuk Kesehatan Hati

Minggu, 21 Juni 2026 – 08:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KEMBANG sepatu merupakan salah satu bunga yang baik untuk kesehatan tubuh.

Anda bisa mendapatkan manfaat bunga yang satu ini dengan mengolahnya dalam bentuk teh.

Meski cita rasanya unik, teh ini menyimpan berbagai khasiat yang didukung penelitian.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan Gula Darah

Teh kembang sepatu mengandung polifenol dan asam organik yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin.

Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi teh kembang sepatu tanpa pemanis bisa secara signifikan menurunkan kadar gula darah tinggi.

Teh kembang sepatu baik bagi penderita pradiabetes atau diabetes.

2. Mendukung Kesehatan Hati

Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa teh kembang sepatu bisa melindungi hati dari kerusakan.