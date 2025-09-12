Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

4 Korban Helikopter Jatuh di Mimika Ditemukan Meninggal Dunia

Jumat, 12 September 2025 – 09:03 WIB
4 Korban Helikopter Jatuh di Mimika Ditemukan Meninggal Dunia - JPNN.COM
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi empat korban penumpang helikopter PT Intan Angkasa PK-IWS yang jatuh di sekitar Distrik Jila, Kabupaten Mimika.

Keempat korban helikopter jatuh, termasuk pilot dan penumpang, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala Subseksi Operasi Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajery menyatakan keempat korban ditemukan pada Jumat, 12 September 2025, sekitar pukul 10.21 WIT. 

Baca Juga:

"Setelah ditemukan, keempat korban langsung dievakuasi ke Distrik Jila sebelum nantinya dibawa ke Kota Timika." ungkapnya 

Charles menambahkan, seluruh tim SAR akan kembali ke Timika bersama para korban setelah helikopter yang masih berada di lokasi jatuhnya pesawat kembali beroperasi.

Helikopter PT Intan Angkasa dengan registrasi PK-IWS ini sebelumnya hilang kontak pada Rabu, 10 September 2025, saat dalam perjalanan dari Ilaga, Kabupaten Puncak, menuju Timika. 

Baca Juga:

Upaya pencarian dilakukan dengan helikopter lain, yaitu PK-IWD, yang akhirnya berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Puing-puing helikopter ditemukan di tebing pegunungan, dengan lokasi terdekat dari Distrik Jila.

Adapun identitas korban yang ditemukan ialah Pilot Eko Puja, Sudirman (HLO), serta dua penumpang bernama Anto dan Zulkifli. (mcd30/jpnn)

Empat penumpang termasuk pilot dan Coba Pilot Helikopter jatuh di Mimika, ditemukan dengan kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ridwan Sangaji

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   helikopter jatuh  Mimika  Korban  meninggal dunia 
BERITA HELIKOPTER JATUH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp