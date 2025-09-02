Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Makanan Ini Bikin Stamina Makin Kuat di Ranjang

Selasa, 02 September 2025 – 08:16 WIB
4 Makanan Ini Bikin Stamina Makin Kuat di Ranjang - JPNN.COM
Kayu Manis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai cara yang bisa pasangan lakukan untuk meningkatkan stamina.

Tak sekedar makanan, saat ini terdapat bahan-bahan alami dengan kandungan yang baik untuk kesehatan reproduksi.

Bahkan jika rutin mengonsumsinya, dipercaya bisa mengurangi resiko impotensi pada pria.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Semangka

Makanan pertama yang bisa meningkatkan stamina ialah semangka.

Buah ini berfungsi sebagai viagra dan bisa mengendurkan pembuluh darah tanpa menimbulkan efek samping.

Baca Juga:

Rahasia di balik kekuatannya adalah phytonutrisi yang disebut citrulline, yang membantu meningkatkan cairan perempuan.

Caranya mudah, potong semangka menjadi beberapa bagian kecil.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu meningkatkan stamina di ranjang dan salah satunya ialah tentu saja benih bawang hijau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   stamina  Makanan  Semangka  Saffron 
BERITA STAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp