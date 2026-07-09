4 Makanan Ini Ramah untuk Usus Anda

jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Usus Anda memiliki banyak mikroba yang memengaruhi fisiologi Anda.

Oleh karena itu, menjaga kesehatan usus yang baik sangat penting untuk kesehatan tubuh dan pikiran Anda.

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Memilih jenis makanan yang ramah usus bisa jadi sulit. Jadi, apa makanan ramah usus yang biasa Anda konsumsi?

Makanan apa pun yang membantu pencernaan dengan memecah partikel makanan menjadi nutrisi dan energi adalah makanan yang ramah usus.

Misalnya, sayuran berdaun hijau, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, protein rendah lemak, makanan super seperti alpukat bisa menciptakan lingkungan usus yang positif.

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Di sisi lain, makanan cepat saji, daging merah berlebih, telur, dan produk susu bisa merusak kesehatan usus Anda.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.