Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Makanan Ini Tidak Baik untuk Penderita Diabetes

Selasa, 28 Juli 2026 – 08:01 WIB
4 Makanan Ini Tidak Baik untuk Penderita Diabetes - JPNN.COM
Selai kacang. Foto: Foodista

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang harus segera diatasi.

Ingat, diabetes yang tidak terkontrol memiliki banyak konsekuensi serius, termasuk penyakit jantung, penyakit ginjal, kebutaan, dan komplikasi lainnya.

Jangan abai terhadap makanan dan minuman yang dapat meningkatkan kadar gula darah.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Lemak trans

Lemak trans buatan sangat tidak sehat. Mereka dibuat dengan menambahkan hidrogen ke asam lemak tak jenuh untuk membuatnya lebih stabil.

Lemak trans ditemukan dalam margarin, selai kacang, olesan, krimer, dan makan malam beku.

Baca Juga:

Selain itu, produsen makanan sering menambahkannya ke biskuit, muffin, dan makanan panggang lainnya untuk membantu memperpanjang umur simpan produk.

Lemak trans memang tidak secara langsung meningkatkan kadar gula darah.

Ada beberapa jenis makanan yang haris dihindari penderita diabetes dan salah satunya ialah tentu saja lemak trans.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penderita diabetes  Makanan  lemak trans  Pasta 
BERITA PENDERITA DIABETES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp