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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Makanan Kaya Kandungan Kalsium yang Cocok Dikonsumsi Vegan

Rabu, 01 Juli 2026 – 05:41 WIB
4 Makanan Kaya Kandungan Kalsium yang Cocok Dikonsumsi Vegan - JPNN.COM
Ilustrasi Tempe. Foto: dok for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - KALSIUM merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh.

Sejak dulu, susu telah menjadi obat mujarab untuk kesehatan tulang yang baik.

Lagipula, susu memang mengandung kalsium yang tinggi. Inilah alasan mengapa ibu-ibu di seluruh dunia mendorong anak-anak mereka untuk minum susu dan mengonsumsi produk olahan susu.

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Tahukah Anda bahwa kamu bisa memenuhi asupan kalsium harian yang direkomendasikan meskipun Anda menjadi vegan?

Anda mungkin berpikir, mengapa saya harus berhenti mengonsumsi susu dan produk sampingannya?

Produk susu memang yang paling mudah didapat. Namun, produk olahan susu telah mendapatkan reputasi buruk selama beberapa waktu karena adanya zat pro-inflamasi.

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Belum lagi, intoleransi laktosa semakin meningkat. Jadi, jika Anda yakin untuk beralih, ada beberapa makanan kaya kalsium yang bukan berasal dari susu.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis makanan selain susu yang kaya akan kandungan kalsium yang cocok dikonsumsi vegan dan salah satunya tentu saja ragi.

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TAGS   Kalsium  Makanan  ragi  bii wijen 
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