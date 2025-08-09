Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Makanan Kaya Kandungan Vitamin D yang Baik untuk Tubuh

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 02:20 WIB
4 Makanan Kaya Kandungan Vitamin D yang Baik untuk Tubuh - JPNN.COM
Ilustrasi: Ikan salmon. Foto: foodlife

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai vitamin yang dibutuhkan tubuh Anda. Mulai dari vitamin A, B, C, D.

Biasanya, Anda mendapatkan vitamin dari sinar matahari. Namun, ada beberapa makanan yang ternyata kaya akan kandungan vitamin D.

Ada banyak kasus yang tercatat di mana orang mengonsumsi suplemen vitamin D, baik sebagai obat resep atau sebagai masukan nutrisi.

Baca Juga:

Sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis efek peningkatan paparan sinar matahari versus suplementasi vitamin D.

Penelitian ini dilakukan oleh para peneliti di Rumah Sakit Jehangir di Pune dan Rumah Sakit Anak Royal Manchester di Manchester.

Ditemukan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan di bawah sinar matahari tidak hanya menyebabkan peningkatan konsentrasi Vitamin D, tetapi juga menurunkan kolesterol.

Baca Juga:

Penelitian terhadap lebih dari 200 pria menemukan bahwa ada penurunan konsentrasi kolesterol total pada individu yang menghabiskan lebih banyak waktu di bawah sinar matahari (setidaknya enam bulan).

Penelitian ini baru-baru ini dipublikasikan di Indian Journal of Endocrinology and Metabolism.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang kaya akan kandungan vitamin D dan baik untuk tubuh dan salah satunya adalah tentu saja jamur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Makanan  Vitamin D  ikan salmon  jamur 
BERITA MAKANAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp