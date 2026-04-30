4 Makanan Pahit yang Cocok Dikonsumsi Penderita Diabetes

JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Sungguh menakutkan bagaimana diabetes hampir menjadi epidemi dalam beberapa dekade terakhir, dengan pola makan yang buruk dan gaya hidup yang kurang gerak menjadi gaya hidup.

Angka-angka ini membuktikan fakta ini. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), prevalensi diabetes global di kalangan orang dewasa di atas 18 tahun telah meningkat dari 4,7 persen pada tahun 1980 menjadi 8,5 persen pada tahun 2014.

Ini belum berakhir di sini, karena WHO juga menyatakan bahwa diabetes bisa menjadi penyebab kematian ketujuh pada tahun 2030.

Masalah diabetes adalah penyakit ini memengaruhi setiap organ dalam tubuh Anda, baik itu ginjal, jantung, atau pankreas.

Meskipun ada obat untuk menjaga kadar gula darah Anda tetap terkendali, penting untuk memahami pentingnya pola makan bergizi yang mencakup makanan dengan indeks glikemik rendah.

Menurut definisi, indeks glikemik adalah peringkat relatif karbohidrat dalam makanan, berdasarkan pengaruhnya terhadap kadar glukosa darah.

Karbohidrat dengan nilai IG rendah, 55 atau kurang, dicerna, diserap, dan dimetabolisme secara lambat dan tidak menyebabkan lonjakan glukosa darah.