4 Makanan Pantangan Penderita Hipertensi
jpnn.com, JAKARTA - HIPERTENSI atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.
Untuk mengatasi hipertensi, ada beberapa obat yang bisa membantu penderitanya.
Selain itu, ada beberapa jenis makanan yang harus dihindari penderita hipertensi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Pizza
Makanan pertama pantangan penderita hipertensi ialah pizza.
Sepotong pizza mengandung lebih dari 700 mg natrium. Pilihlah pizza dengan sedikit keju dan lebih banyak sayuran.
2. Roti
Umumnya sepotong roti mengandung 230 mg natrium dan sandwich mengandung 460 mg natrium.
Pilihlah roti dengan kandungan kurang dari 140 mg natrium atau lebih baik mengonsumsi roti gandum.