4 Makanan Pemicu Nyeri Sendi yang Wajib Anda Ketahui

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang mengalami nyeri sendi yang bisa mengganggu aktivitas mereka.

Nyeri sendi adalah salah satu masalah yang umum dialami di seluruh dunia.

Meskipun sebagian besar kasus disebabkan oleh postur tubuh yang salah, tulang yang lemah, atau kekurangan nutrisi, banyak kasus nyeri sendi lainnya disebabkan oleh beberapa cedera atau kondisi medis lain seperti rematik, artritis, dan osteoartritis.

Meskipun penting untuk memahami penyebab pasti nyeri sendi Anda, penting juga untuk memahami bahwa pilihan makanan juga bisa membantu meredakan atau memperparah nyeri Anda.

Para ahli menyarankan bahwa mengonsumsi makanan yang bersifat inflamasi bisa memperparah nyeri sendi Anda yang sedang berlangsung dan bahkan bisa memicunya jika Anda rentan mengalaminya.

Menambahkan sejumlah makanan antiinflamasi pada gilirannya bisa membantu meredakan nyeri.

Meskipun semakin banyak penelitian yang perlu dilakukan untuk membuktikan hal ini secara keseluruhan, tetapi secara umum, makanan penyebab peradangan bisa memperburuk atau terkadang memicu nyeri sendi dan otot.

Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa makanan yang kaya gula, lemak trans, bahan olahan, dan purin memiliki hubungan terbalik dengan kesehatan sendi kita.