JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Makanan Pengganti Nasi yang Aman Anda Konsumsi

Sabtu, 01 November 2025 – 08:55 WIB
4 Makanan Pengganti Nasi yang Aman Anda Konsumsi
Mengupas buah apel. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - NASI merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Perut tidak akan kenyang jika tidak mengonsumsi nasi.

Harganya yang murah dan mengenyangkan membuatnya dikonsumsi banyak orang.

Bahkan muncul istilah "Namanya belum makan, kalau belum makan nasi".

Namun, nasi banyak mengandung kalori dan gula. Jika kamu sedang menjalankan program diet, sebaiknya jangan terlalu sering mengonsumsi nasi.

Nah, inilah beberapa bahan makanan yang mengenyangkan, tetapi juga bisa membantu program dietmu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Brokoli

Makanan pengganti nasi yang pertama ialah brokoli.

Brokoli menjadi sayur andalan saat menjalani program diet, hal ini dikarenakan brokoli mengandung rendah kalori dan kaya akan vitamin, serta mineral.

Ada beberapa jenis makanan pengganti nasi yang baik Anda konsumsi dan salah satunya ialah tentu saja brokoli.

