JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Makanan untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi

Rabu, 13 Agustus 2025 – 02:41 WIB
4 Makanan untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi - JPNN.COM
Sayur Bayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - ADA salah satu penyakit yang kini juga bisa menyerang anak muda, yakni tekanan darah tinggi.

Ketika tekanan darah naik ke tingkat yang sangat tinggi, hal itu bisa menyebabkan sejumlah efek samping.

Beberapa yang umum adalah nyeri dada, pusing, sakit kepala, dan kebutaan, dan dalam skenario terburuk, tekanan darah tinggi juga bisa menyebabkan serangan jantung.

Sayangnya, tekanan darah tinggi atau hipertensi juga merupakan salah satu penyakit gaya hidup yang paling umum dunia.

Menurut penelitian, dikatakan bahwa setiap satu dari tiga orang menderita hal yang sama.

Meskipun tidak ada cara langsung untuk menyembuhkannya sepenuhnya, seseorang selalu bisa mengendalikan tekanan darah melalui obat-obatan dan diet.

Diet berperan penting dalam mengelolanya. Makanan tertentu bisa memperburuk kondisi Anda, dan beberapa membantu memperbaikinya.

Nah, ada beberapa makanan yang bisa membantu mengelola tekanan darah.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa aman dikonsumsi oleh penderita tekanan darah tinggi dan salah satunya bawang putih.

