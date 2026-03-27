4 Makanan untuk Rambut Hitam Berkilau Secara Alami

Jumat, 27 Maret 2026 – 08:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita pasti ingin rambut mereka terlihat hitam dan berkilau.

Mendapatkan rambut hitam berkilau secara alami bisa Anda lakukan dengan beberapa cara.

Mulai dari perawatan di salon, hingga mengonsumsi berbagai makanan kaya nutrisi.

Baca Juga: 8 Makanan Kaya Vitamin B yang Baik untuk Rambut

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bayam

Seperti sayuran hijau pada umumnya, bayam kaya akan zat gizi yang bermanfaat untuk tubuh.

Sayuran ini kaya akan vitamin A, zat besi, beta karoten, folat, dan vitamin C.

Baca Juga: 16 Makanan Kaya Serat Larut yang Wajib Anda Konsumsi

Semua zat gizi tersebut bekerja sama untuk membuat rambut tetap lembap dan lentur.

Dengan membuat rambut lembap dan lentur, kamu akan terhindar dari masalah rambut patah atau pecah-pecah.