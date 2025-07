4 Makanan yang Aman Dikonsumsi Bersama dengan Madu, Silakan Dicoba

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu herbal populer yang telah lama terkenal akan manfaatnya yang luar biasa.

Madu merupakan salah satu pemanis alami yang bisa dicampur bersama dengan beberapa makanan.

Kombinasi makanan tertentu bisa meningkatkan manfaat madu.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Madu dan lemon

Madu dengan lemon memiliki efek menenangkan pada tenggorokan dan membantu menyembuhkan sakit tenggorokan dan batuk.

Lemon dan madu mengandung vitamin C yang berperan meningkatkan kekebalan tubuh.

Vitamin C berperan dalam memproduksi sel darah putih yang bisa membantu tubuh melawan infeksi, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Annals of Nutrition and Metabolism pada tahun 2006.

2. Madu dan jahe

Madu dan jahe merupakan kombinasi yang sangat baik untuk meningkatkan pencernaan.