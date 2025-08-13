4 Makanan yang Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, bahkan anak-anak.
Mengonsumsi makanan yang salah bisa meningkatkan kadar gula dalam darah dan bahkan bisa membahayakan.
Pasien diabetes bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang besar dari beberapa jenis sayuran.
Beberapa jenis makanan ini bisa membantu menjaga kesehatan para penderita diabetes.
Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Biji wijen
Biji wijen adalah salah satu makanan pahit yang cocok untuk penderita diabetes.
Tak hanya mengontrol level gula, tetapi juga membantu membersihkan usus besar karena tinggi kalsium dan magnesium.
2. Terong
Terong juga salah satu makanan yang baik bagi penderita diabetes.