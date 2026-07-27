4 Makanan yang Aman Dikonsumsi Penderita PCOS

jpnn.com, JAKARTA - PCOS (Sindrom Ovarium Polikistik) merupakan penyakit yang menyerang wanita.

Jika Anda telah didiagnosis dengan sindrom ovarium polikistik, Anda tahu betapa sulitnya hidup dengan kondisi ini.

Bagi yang belum tahu, PCOS adalah gangguan endokrin paling umum pada wanita, yang ditandai dengan ketidakseimbangan hormon.

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Ketika beberapa hormon seperti estrogen, progesteron, dan androgen mulai memengaruhi ovarium, hal itu menyebabkan PCOS.

PCOS ditandai dengan gejala seperti menstruasi tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebih, jerawat, obesitas, dan infertilitas.

Oleh karena itu, untuk mengelola PCOS, disarankan untuk mengonsumsi sumber protein rendah lemak seperti ayam, ikan, tahu serta makanan berserat tinggi seperti almond, labu, paprika hijau dan merah, serta beri untuk mengelola resistensi insulin.

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Selain itu, makanan yang mengurangi peradangan, termasuk kunyit, kacang-kacangan, minyak zaitun, tomat, ikan berlemak, dan sayuran berdaun hijau juga bisa bermanfaat dalam mengatasi PCOS.

Bagaimana mungkin kita melupakan makanan dengan indeks glikemik rendah?