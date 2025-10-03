4 Makanan yang Ampuh Tingkatkan Gairah Pria di Ranjang

Jumat, 03 Oktober 2025 – 08:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - STRES yang berlebihan bisa membuat gairah pasangan menurun.

Seorang pria yang mengalami gangguan kesehatan hingga stres ternyata wajib mengonsumsi makanan yang bisa meningkatkan gairah.

Sebab, bila hal tersebut diabaikan bisa mengganggu hubungan dengan pasangan.

Ada beberapa makanan ajaib yang ampuh meningkatkan gairah pria dalam waktu yang singkat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Salah satu buah yang kaya akan manfaat adalah pisang. Buah dengan rasa manis ini bisa bermanfaat untuk membangkitkan mood dan gairah pria.

Pasalnya, pisang kaya akan kalium, magnesium, vitamin B dan enzim bahan bromeliad. Itu semua bisa meningkatkan gairah untuk pria.

2. Ikan

Ikan ternyata mengandung lemak yang sangat ampuh untuk menambah gairah pria.