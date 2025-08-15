4 Makanan yang Baik untuk Kesehatan Usus

Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Pasalnya, ada sebanyak 70 persen sel-sel yang membentuk sistem kekebalan tubuh berada di dinding usus.

Pola makan yang sembarang bisa menimbulkan penyakit pencernaan, seperti disentri, usus buntu, diare, bahkan demam tifoid. Karena itu penting untuk menjaga kesehatan usus.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Brokoli

Brokoli kaya akan serat yang membantu usus mencerna makanan.

Antioksidan yang terdapat dalam brokoli melindungi tubuh dari radikal bebas.

2. Cabai cayenne

Meski judulnya cabai, tetapi yang satu ini tetap bisa menyehatkan untuk pencernaan.

Sayuran dengan nama latin Capsicum annuum tersebut masih satu keluarga dengan tomat, terong, dan kentang.