JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Saat Sedang Haid

Sabtu, 06 September 2025 – 08:04 WIB
4 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Saat Sedang Haid
Sosis, salah satu makanan olahan.

jpnn.com, JAKARTA - HAID atau menstruasi merupakan tamu bulanan setiap wanita.

Salah satu hal yang sering terjadi saat sedang haid ialah nyeri pada beberapa tubuh.

Senasi tak nyaman tersebut biasanya bisa juga disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi.

Untuk mengatasi sakit berlebih, ada beberapa makanan yang bisa dihindari selama datang bulan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makanan olahan

Hindari makanan olahan sebanyak mungkin saat sedang haid. Sebab, dengan tidak mengonsumsi makanan olahan akan membantu memperparah kram.

Selain itu, makanan olahan bila dikonsumsi berlebih bisa menyebabkan peradangan pada tubuh.

2. Makanan tinggi garam

Jenis makanan yang harus dihindari saat sedang menstruasi adalah makanan yang banyak mengandung garam.

Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya jangan Anda konsumsi saat sedang haid dan salah satunya ialah makanan tinggi gula.

