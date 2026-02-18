Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Makanan yang Menyebabkan Alergi Anda Kambuh Kembali

Rabu, 18 Februari 2026 – 05:47 WIB
Kacang Tanah. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ALERGI merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Alergi bisa kambuh kembali karena beberapa hal, misalnya makanan.

Reaksi yang ditimbulkan berasal dari respons imun tubuh terhadap alergen yang terdapat pada makanan tersebut.

Untuk itu, penting mengetahui jenis makanan apa saja yang bisa menimbulkan reaksi alergi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Produk susu

Susu hewani mengandung protein bernama kasein. Protein ini bisa disalahartikan sebagai virus atau bakteri oleh tubuh. Hal inilah yang menjadi penyebab alergi makanan.

2. Telur

Telur merupakan makanan yang kerap menjadi penyebab alergi karena kandungan protein albumin yang terdapat pada putih telur.

Bagi kamu yang memiliki alergi telur, sebaiknya juga menghindari jenis makanan lain yang berbahan dasar telur.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa menyebabkan alergi kambuh kembali dan salah satunya ialah tentu saja produk susu.

