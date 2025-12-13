Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Makanan yang Tidak Baik untuk Kulit

Sabtu, 13 Desember 2025 – 03:17 WIB
4 Makanan yang Tidak Baik untuk Kulit
Roti tawar. Foto: MoveAsia/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - KULIT merupakan organ luar tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Jika Anda selalu mendambakan kulit yang cantik dan kencang, kolagen adalah sahabat kamu.

Ya, kolagen adalah protein yang bertanggung jawab untuk membuat wajah Anda tampak awet muda, dan menunda tanda-tanda penuaan seperti garis-garis halus dan kerutan.

Bagaimanapun, kolagen merupakan sekitar 70 persen protein kulit.

Penuaan terjadi karena hilangnya kolagen, dan meskipun kita memahami bahwa itu adalah bagian dari proses tersebut, ada beberapa tindakan yang bisa Anda lakukan.

Apa yang kamu makan memainkan peran besar dalam penampilan kulit Anda.

Meskipun ada makanan tertentu yang meningkatkan produksi kolagen, di sisi lain, beberapa makanan justru menurunkan produksinya dan malah mempercepat proses penuaan dan Anda harus menghindarinya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis makanan lezat yang ternyata tidak baik untuk kulit Anda dan sebaiknya tidak dikonsumsi dan salah satunya daging olahan.

