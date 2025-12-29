Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Air Bawang Putih Campur Madu, Baik untuk Sistem Kekebalan Tubuh

Senin, 29 Desember 2025 – 07:18 WIB
4 Manfaat Air Bawang Putih Campur Madu, Baik untuk Sistem Kekebalan Tubuh - JPNN.COM
Bawang Putih. Foto : Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan bumbu dapur yang biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan gurih.

Sedangkan madu biasanya digunakan sebagai pemanis alami pengganti gula.

Bawang putih dan madu telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa jenis penyakit.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Manfaat air bawang putih campur madu sudah teruji bagi kesehatan tubuh.

Kedua bahan ini memiliki banyak khasiat untuk menjaga kesehatan dan beberapa penyakit seperti demam, menggigil, diare, flu, infeksi jamur dan juga gigitan serangga.

Baca Juga:

Hal itu dikarenakan kandungan antioksidan tinggi yang ada dalam kedua bahan ini.

Mengonsumsi bawang putih campur madu secara teratur juga sangat baik dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan berfungsi sebagai detoksifikasi tubuh yang sangat baik tanpa menimbulkan efek samping berbahaya.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air bawang putih campur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan kolesterol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bawang putih  Madu  sistem kekebalan tubuh  Kanker 
BERITA BAWANG PUTIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp