4 Manfaat Air Kelapa, Ampuh Mencegah Serangan Jantung

Senin, 01 Desember 2025 – 09:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman pereda rasa haus yang mudah Anda dapatkan.

Selain itu, minum air kelapa juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Salah satunya efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Turunkan Tingkat Gula Darah

Manfaat air kelapa yang pertama ialah bisa membantu menurunkan gula darah.

Penelitian telah menemukan bahwa air kelapa bisa membantu mengurangi kadar gula darah dan juga mengurangi stres.

Selain itu, air kelapa juga kaya akan magnesium, sehingga bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin.

Sekaligus mengurangi kadar gula darah, pada mereka yang menderita diabetes tipe-2.