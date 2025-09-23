Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Air Kelapa, Bantu Cegah Serangan Radikal Bebas

Selasa, 23 September 2025 – 07:16 WIB
4 Manfaat Air Kelapa, Bantu Cegah Serangan Radikal Bebas - JPNN.COM
Air kelapa. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus.

Sebagai minuman yang menyehatkan, kandungan utama air kelapa tersusun atas elektrolit, mineral, dan vitamin.

Air kelapa juga memiliki kandungan gula, karbohidrat dengan sedikit protein dan lemak yang melengkapi zat gizi di dalamnya.

Baca Juga:

Selain itu, kandungan mineral lain dalam air kelapa yang terdiri dari kalsium, zat besi, mangan, magnesium, dan seng.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menghalau radikal bebas

Salah satu manfaat air kelapa muda, yakni mampu menghalau radikal bebas.

Baca Juga:

Perlu diketahui, bahwa radikal bebas merupakan sel-sel berbahaya yang bisa meningkat saat tubuh sakit atau stres

Menurut penelitian, bahwa antioksidan yang ada pada air kelapa berkhasiat untuk meredakan efek stres oksidatif ini sehingga mampu menangkal zat radikal yang berbahaya.

Ada beberapa manfaat air kelapa yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah mencegah radikal bebas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Manfaat air kelapa  air kelapa  radikal bebas  Penuaan 
BERITA MANFAAT AIR KELAPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp