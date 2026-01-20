4 Manfaat Air Lemon Campur Kunyit, Bikin Daya Tahan Tubuh Makin Kuat

Selasa, 20 Januari 2026 – 08:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Sedangkan kunyit merupakan salah satu rempah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Kunyit juga bisa mencegah penyakit kardiovaskular dan membunuh sebagian besar jenis sel-sel kanker.

Selain itu, kunyit juga bisa meredakan stres serta sangat baik untuk mengatasi gangguan kesehatan.

Akan tetapi, ada sensasi dan kedahsyatan berbeda jika kunyit dicampur dengan air lemon hangat.

Sebab, air lemon mengandung vitamin C yang bisa membantu tubuh memproduksi lebih banyak kolagen untuk mengencangkan dan mengenyalkan kulit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menghambat kanker

Banyak penelitian terdahulu mendukung manfaat rimpang kunyit putih sebagai pengobatan kanker tradisional, terutama kanker payudara, kanker leher rahim, dan kanker usus besar.