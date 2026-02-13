Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Air Rebusan Daun Bawang Campur Madu yang Bikin Kaget

Jumat, 13 Februari 2026 – 04:22 WIB
4 Manfaat Air Rebusan Daun Bawang Campur Madu yang Bikin Kaget
Daun Bawang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN bawang merupakan salah satu sayuran yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, daun bawang mengandung vitamin K; vitamin C; zat besi; vitamin B9; tembaga/Cu; kalsium; vitamin A; mineral mangan; fiber; dan vitamin B2.

Untuk mendapatkan manfaat sayuran yang satu ini, bisa diolah menjadi air rebusan daun bawang.

Caranya sangat mudah, siapkan 9 tangkai daun bawang, lalu potong kecil-kecil dan rebus dengan 500 ml air hingga mendidih.

Setelah mendidih angkat air rebusan daun bawang, tunggu sampai hangat.

Ambil satu gelas air rebusan daun bawang dan campur madu secukupnya.

Minum air rebusan daun bawang dua kali sehari selama 3 hari.

Setelah itu minum kondisional sesuai kebutuhan. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan daun bawang campur madu yang baik untuk kesehatan dan salah satunya mencegah peradangan.

