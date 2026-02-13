Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Air Rebusan Daun Binahong, Pria Pasti Suka

Jumat, 13 Februari 2026 – 05:32 WIB
Daun binahong. Foto: tanobat.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN binahong merupakan salah satu tanaman herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Untuk mendapatkan manfaat sehat dari tanaman ini, Anda bisa mengolahnya dalam bentuk air rebusan daun binahong.

Minuman herbal ini sering digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti hipertensi, asam urat, tipes.

Selain itu, beberapa penelitian menyebutkan herbal ini memiliki senyawa alkaloid, flavonoid polifenol, saponin.

Bahkan, tanaman dengan nama latin Anredera cordifolia ini telah lama digunakan sebagai salah satu pengobatan tradisional untuk mengatasi diabetes.

Caranya, sediakan 9-11 lembar daun binahong, kemudian rebus dengan 500 ml air hingga mendidih.

Setelah mendidih tunggu hingga hangat, kemudian saring dan ambil satu gelas air rebusan daun binahong .

Lalu campurkan madu secukupnya. Konsumsi air rebusan daun binahong setiap pagi dan sore selama 3 hari.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan dau binahong untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengatasi hipertensi.

TAGS   Air rebusan daun binahong  Daun binahong  pencernaan  asam urat 
