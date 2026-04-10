Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Air Serai untuk Kesehatan yang Bikin Kaget

Jumat, 10 April 2026 – 06:02 WIB
Rebusan serai. Foto: hem46

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu tanaman herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Hanya dengan cara sederhana, khasiat serai bisa menghilangkan racun dari tubuh dengan menghilangkan retensi cairan.

Sebuah laporan menunjukkan bahwa polifenol yang ditemukan dalam senyawa tumbuhan alami ini kaya kandungan kafein.

Serai meningkatkan penggunaan energi dan meningkatkan oksidasi asam lemak dalam tubuh.

Serai adalah formula alami untuk mengatur tekanan darah tinggi.

Serai kaya kalium yang meningkatkan produksi urine dalam tubuh kita yang pada gilirannya merangsang sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah.

Dengan meningkatkan sirkulasi darah, juga membantu dalam memurnikan hati.

Serai juga bisa meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air serai yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya mencegah serangan kanker.

TAGS   air serai  serai  Anemia  Insomnia 
