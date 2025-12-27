Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Alpukat, Kolesterol Bakalan Tidak Berkutik

Sabtu, 27 Desember 2025 – 08:15 WIB
4 Manfaat Alpukat, Kolesterol Bakalan Tidak Berkutik - JPNN.COM
Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ALPUKAT merupakan salah satu buah yang bisa diolah baik dalam bentuk hidangan manis atau gurih.

Selain itu, alpukat juga kaya akan berbagai kandungan vitamin.

Di saat buah yang lain terkenal dengan kandungan vitamin dan karbohidrat, alpukat terkenal akan kandungan lemak sehatnya.

Baca Juga:

Warna hijau kekuningan membuatnya cantik dijadikan untuk berbagai olahan yang memikat mata menggugah selera.

Buah asal Meksiko dan Amerika Tengah ini ternyata memiliki segudang manfaat yang baik untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Menurunkan kadar kolesterol dan gula darah

Manfaat alpukat yang pertama ialah membantu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah.

Mengonsumsi alpukat bisa menurunkan kadar kolesterol dan gula darah dalam tubuh.

Ada beberapa manfaat alpukat yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah membantu menurunkan kolesterol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alpukat  manfaat alpukat  kolesterol  gula darah 
BERITA ALPUKAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp