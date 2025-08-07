4 Manfaat Anggur, Baik untuk Kesehatan Jantung

Kamis, 07 Agustus 2025 – 07:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ANGGUR merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa mengonsumsi anggur begitu saja atau diolah dalam bentuk jus, puding atau salad.

Selain lezat, anggur juga telah lama diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu Kesehatan Tulang

Anggur merupakan sumber vitamin K, kalsium, magnesium, dan kalium yang baik, yang semuanya mendukung kesehatan tulang.

Kekurangan nutrisi tersebut bisa meningkatkan risiko patah tulang.

2. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Satu cangkir anggur menyediakan 4,8 miligram (mg) vitamin C, yang penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh.

Anggur juga mendukung sistem kekebalan tubuh melalui sifat antimikroba alami yang melindungi dari bakteri dan virus.