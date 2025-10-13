4 Manfaat Asam Jawa, Baik untuk Penderita Diabetes

Senin, 13 Oktober 2025 – 08:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat jamu.

Di balik rasanya yang asam, asam jawa ternyata memberikan manfaat dahsyat bagi kesehetan.

Buah bernama latin Tamarindus indica ini memiliki sejumlah nutrisi penting yang diperlukan tubuh.

Di antaranya mineral seperti kalium, fosfor, magnesium, kalsium, besi, natrium, dan seng.

Berikut ini beberapa manfaat asam jawa, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga Kesehatan Otak

Manfaat asam jawa yang pertama didapatkan karena kandungan vitamin B di dalamnya.

Vitamin B sangat penting untuk setiap aspek fungsi otak, termasuk sintesis dan perbaikan DNA/RNA, regulasi gen, serta sintesis berbagai molekul pensinyalan.

Menurut sebuah penelitian, peran aktif vitamin B dalam kesehatan otak ditunjukkan oleh kemampuannya untuk diangkut melintasi penghalang darah otak, di mana ia melakukan sintesis neurokimiawi