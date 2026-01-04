Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Bawang Merah, Baik untuk Kesehatan Tulang

Minggu, 04 Januari 2026 – 08:54 WIB
4 Manfaat Bawang Merah, Baik untuk Kesehatan Tulang - JPNN.COM
Bawang merah. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merah merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung segudang manfaat baik untuk tubuh.

Meski menyehatkan, tetapi mengonsumsi bawang merah tidak boleh berlebihan.

Pasalnya, kebanyakan makan bawang bisa membuat perut kembung dan tidak nyaman.

Baca Juga:

Selain itu, tidak semua orang bisa mengonsumsi bawang merah karena mungkin memiliki alergi pada kandungan tertentu yang ada di dalamnya.

Ada pun kandungan dalam 100 gram bawang merah terdapat nutrisi seperti: Protein: 1,5 gram; Lemak: 0,3 gram; Karbohidrat: 9.2 gram; Serat: 1.7 gram; Kalsium: 36 mg; Fosfor: 40 mg; Zat besi: 0,8 mg; Natrium: 7 mg; Kalium: 178,6 mg; Tembaga: 0,06 mg; Seng: 0,2 mg; Thiamin (vitamin B1): 0,03 mg; Riboflavin (vitamin B2): 0,04 mg; Niasin (Vitamin B3): 0,2 mg; Vitamin C: 2 mg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Meningkatkan sistem imun tubuh

Manfaat bawang merah yang pertama ialah bisa membantu meningkatkan sistem imun.

Perlu diingat, Anda memerlukan makanan sehat agar tidak mudah sakit karena sistem kekebalan tubuh meningkat.

Ada beberapa manfaat bawang merah yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan sistem imun tubuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bawang merah  Manfaat bawang merah  Kanker  saraf 
BERITA BAWANG MERAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp