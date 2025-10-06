Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Bawang Putih Campur Madu, Bikin Kanker Ogah Menyerang

Senin, 06 Oktober 2025 – 08:05 WIB
4 Manfaat Bawang Putih Campur Madu, Bikin Kanker Ogah Menyerang
Air bawang putih. Foto: activebeautiful

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung segudang manfaat.

Anda bisa mendapatkan manfaat dari bawang putih dengan mengolahnya dalam berbagai cara.

Ramuan alami yang ampuh digunakan di antaranya adalah kombinasi dari bawang putih dan madu untuk mengatasi beberapa jenis penyakit.



Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Manfaat bawang putih campur madu sudah teruji bagi kesehatan tubuh.

Kedua bahan ini memiliki banyak khasiat untuk menjaga kesehatan dan beberapa penyakit seperti demam, menggigil, diare, flu, infeksi jamur dan juga gigitan serangga.



Hal itu dikarenakan kandungan antioksidan tinggi yang ada dalam kedua bahan ini.

Mengonsumsi bawang putih campur madu secara teratur juga sangat baik dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan berfungsi sebagai detoksifikasi tubuh yang sangat baik tanpa menimbulkan efek samping berbahaya.

Ada beberapa manfaat mengonsumsi bawang putih yang dicampur dengan madu untuk kesehatan dan salah satunya mencegah serangan kanker.

