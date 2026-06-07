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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Bawang Putih, Kolesterol Bakalan Ambyar

Minggu, 07 Juni 2026 – 06:38 WIB
4 Manfaat Bawang Putih, Kolesterol Bakalan Ambyar - JPNN.COM
Bawang Putih. Foto : Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON dan bawang putih merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Bawang putih mengandung vitamin dan mineral lain, mulai dari vitamin C, vitamin B-6, selenium, tembaga, dan seng.

Biasanya, untuk memanfaatkan bawang putih bisa diolah menjadi air rebusan.

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Caranya sangat mudah, sediakan saja, 5 siung bawang putih lalu bersihkan dan ditumbuk, lalu 3 siung jahe ditumbukk, 1 buah lemon, dan madu.

Langkah selanjutnya, yakni campur bawang putih, jahe dan lemon dalam panci lalu rebus dengan 500 ml air sampai mendidih.

Angkat air rebusan dan biarkan hangat, lalu ambil di gelas dan tambahkan madu secukupnya.

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Untuk mengonsumsinya, ramuan diminum sehari satu kali selama 5 hari, kemudian kondisional sesuai kebutuhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi bawang putih yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya menurunkan kolesterol.

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TAGS   bawang putih  manfaat bawang putih  sistem kekebalan tubuh  stamina 
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