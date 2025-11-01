Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Bawang Putih untuk Kulit yang Luar Biasa

Sabtu, 01 November 2025 – 08:24 WIB
4 Manfaat Bawang Putih untuk Kulit yang Luar Biasa - JPNN.COM
Bawang putih. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan untuk menambah aroma berbagai hidangan gurih.

Bawang putih memiliki sifat antibakteri, antijamur, antivirus dan antiseptik dari allicin.

Allicin sendiri bisa membantu membunuh bakteri penyebab jerawat.

Baca Juga:

Hal ini yang menyebabkan bawang putih bisa digunakan dalam perawatan kecantikan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu mengobati jerawat di kulit wajah

Anda bisa menggunakan bawang putih saat ingin menghilangkan jerawat.

Baca Juga:

Bawang putih memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba yang kuat untuk membantu mengobati jerawat.

Caranya dengan menekan bawang putih hingga mengeluarkan air dan oleskan air tersebut ke area kulit yang berjerawat.

Ada beberapa manfaat bawang putih yang ternyata baik untuk kulit dan salah satunya membantu mengatasi komedo di wajah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bawang putih  manfaat bawang putih  komedo  Jerawat 
BERITA BAWANG PUTIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp